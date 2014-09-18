Порошенко закликав США надати Україні статус основного союзника без членства в НАТО
18:04, 18 вересня 2014Політика
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Порошенко закликав США надати Україні особливий статус з безпеки.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко закликав США надати Україні статус основного союзника без членства в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.
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«Я закликаю США дати Україні особливий статус з безпеки, що відображав би найвищий рівень взаємодії з нечленом НАТО», - заявив він.
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