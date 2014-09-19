СБУ не виявила втручання у систему "Рада" при голосуванні про статус Донбасу

Жодних фактів несанкціонованого зовнішнього втручання в роботу системи для голосування «Рада» не виявлено.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі голови Верховної Ради України, йдеться в акті перевірки.

Зазначається, що згідно зі зверненням голови Верховної Ради України Олександра Турчинова до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України відбулася комплексна перевірка роботи Апарату Верховної Ради України та системи «Рада» під час розгляду питань на закритому засіданні парламенту 16 вересня.

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Відповідно до акту перевірки, жодних фактів несанкціонованого зовнішнього втручання в роботу системи до, під час або після голосування не виявлено.

«Робота програмно-технічного комплексу - система «Рада-3» під час пленарного засідання Верховної Ради України 16 вересня 2014 року проходила у штатному режимі, згідно з нормою Регламенту Верховної Ради України (про режим проведення закритого засідання) з відповідним відключенням від інших автоматизованих систем Верховної Ради України. Фактів несанкціонованого зовнішнього втручання в роботу системи під час перевірки не встановлено», - йдеться в акті.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Партії "Батьківщина" та ВО «Свобода» виступили проти ухвалення цих законів, депутати цих фракцій під час голосування демонстративно витягнули з системи картки для голосування.

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17 вересня лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що члени її політсили залишають за собою право звертатися до Генпрокуратури України у разі, якщо буде встановлено, що голосування за закони про амністію та особливий статус територій східних областей було сфальсифіковане.

Того ж дня, 17 вересня, голова Верховної Ради Турчинов звернувся до Служби безпеки та Генеральної прокуратури України з приводу перевірки роботи система для голосування “Рада” на предмет можливого втручання під час голосування за президентські законопроекти щодо спеціального статусу ряду районів Донецької та Луганської областей.