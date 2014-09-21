В кількох районах Донецька чути залпи і вибухи

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні зазначили, що протягом дня бригади електричних мереж відновили енергопостачання 7 трансформаторних підстанцій. Фахівці ПЕМ «Енерговугілля» завершують підключення більш ніж 20 підстанцій. Але, в міськраді констатували, що в трьох районах міста обмежено водопостачання. Пов'язано це з пошкодженням водоводу в Куйбишевському районі, через який подається вода на водовузол.

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КП «Донецькміськводоканал» робить все можливе, щоб забезпечити водопостачання жителів із запасів в резервуарах. Орієнтовно вода буде подаватися споживачам Ленінського, Куйбишевського і частковоКиївського районів (площа Привокзальна) з 19 до 21 години, підкреслили в міськраді.