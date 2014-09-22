Порошенко визначився із дипломатами, що представлять Україну на Генасамблеї ООН

Відповідний документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з розпорядженням, очолив делегацію міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Читайте такожУ Нью-Йорку офіційно відкрилася 69-я сесія Генеральної Асамблеї ООНДо складу делегації увійшли: постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергеєв; виконуючий обов'язки директора Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Андрій Бешта; заступник директора Департаменту - начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Юрій Вітренко; директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Лариса Герасько; заступник директора Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Ігор Кизим; заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця; директор Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв; заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий; заступник керівника департаменту зовнішньої політики - завідувач відділу стратегічних ініціатив та комунікацій Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента Оксана Шуляр.

Цим документом главі делегації дозволено залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Президент також доручив затвердити Директиви делегації України на 69-у сесію Генеральної Асамблеї ООН.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України в роботі 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте такожНа Генасамблеї ООН у вересні Україна говоритиме про економічну допомогу та відновлення арміїДовідка УНІАН. 16 вересня офіційно відкрилася 69-я сесія Генеральної асамблеї ООН. Щорічні загальні дебати розпочнуться 24 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

Очікується, що президент України Петро Порошенко 25 вересня виступить на 69-й сесії генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН).