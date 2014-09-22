У Комітеті виборців України оцінили витрати мажоритарників на підкуп

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Комітету виборців України.

При цьому в повідомленні зазначається, що «значна частина коштів тіньових фондів кандидатів піде на прямий і опосередкований підкуп виборців».

За прогнозами КВУ, серед «трендів» цієї виборчої кампанії буде матеріальна допомога родинам воїнів та воїнам АТО (дарування квартир, машин, меблів, побутової техніки, медична допомога – кошти на операції і протезування), матеріальна допомога переселенцям з тимчасово окупованих територій.

Читайте такожНайбільшими загрозами на початку парламентської виборчої кампанії є популізм та підкуп виборців - ОПОРА КВУ прогнозує використання непрямого підкупу – безкоштовне надання товарів, послуг, зокрема, створення закладів безкоштовного громадського користування (безкоштовні їдальні, центри розповсюдження гуманітарної допомоги для малозабезпечених верств населення, переселенців з АРК Крим та зони АТО); послуги з організації для громадян розважальних заходів різного масштабу (фестивалів, концертів, дискотек, вечірок у клубах, локальних розважальних заходів - виступів аніматорів, клоунів, лялькових вистав для дітей і дорослих, привітань та вручень подарунків мажоритарними кандидатами молодим на весіллях тощо); надання медичних послуг (організація медичних оглядів лікарів, безкоштовних ультразвукових, рентгенівських досліджень, послуг стоматологів, безкоштовного протезування зубів тощо); надання послуг з оновлення інфраструктури міст/сіл коштом кандидатів (проведення ремонту доріг, житлових будинків, соціальних споруд, відновлення госпіталів для воїнів АТО, насичення їх медичним обладнанням); надання безкоштовних подарунків (наборів продуктів, косметики, медикаментів, наборів отрути проти шкідливих комах та тварин та інше); надання безкоштовних консультативних юридичних послуг (через мережі громадських приймалень надання консультацій у галузі господарського, адміністративного, цивільного права).

Читайте такожАваков хоче саджати на 2 роки за продаж голосу на виборахВ КВУ не виключають і прямого підкупу виборців - надання шляхом мережевого маркетингу або використання локального адміністративного ресурсу грошової винагороди за згоду проголосувати за конкретного кандидата (на підтвердження свого майбутнього вибору виборець мав підписатись у списку, здати конкретний корінець зі штрих-кодом, підписати суспільну угоду).

В КВУ також зазначають, що напередодні виборів кандидати з мажоритарних округів «прогнозовано будуть перекуповувати членів комісій з метою забезпечення їх відсутності на ДВК у день виборів і створення можливостей для маніпулювання результатами волевиявлення за конкретних кандидатів на мажоритарних округах».

Як констатують в КВУ, основні причини підкупу: незрілі політичні еліти, відсутність політичної культури, політична корупція, нестала демократія, апатія і розчарування громадян діями влади, несправджені очікування громадян щодо нових політичних еліт і розчарування результатами Революції гідності (як наслідок — відсутність усвідомлення громадянином своєї ролі та впливу на реальну політику і реформи в країні шляхом безпосередньої демократії, тобто виборів), низький рівень життя більшої частини населення в Україні, відсутність середнього класу.