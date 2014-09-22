Комбат "Азову" вважає, що на Донбасі може з'явитися зона "суцільного хаосу і повного беззаконня"

Командир батальйону "Азов" Андрій Білецький в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів, що не має ілюзій щодо 15-кілометрової буферної зони, з якої, відповідно до мінських домовленостей, мають вивести важкі засоби ураження.

"Я не уявляю, як це буде виглядати. Якщо відвести на 15 км в обидві сторони, то це буде 30 км території суцільного хаосу і повного беззаконня", - наголосив він.

Як відомо, одне з положень прийнятого в Мінську 19 вересня Меморандуму передбачає відведення засобів ураження калібром понад 100 мм від лінії зіткнення на відстань не менше 15 км з кожного боку, що дасть можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 км (зону безпеки).

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Тим часом, за словами Білецького, на Південному фронті останні три дні йшли активні бої, а бойовики здійснювали налети з російською артилерією. "Сили супротивника перейшли на артналети на населені пункти. Учора (21 вересня, - ред.) частково зруйнували село Виноградне", - розповів комбат.

Білецький також додав, що по ситуації біля Маріуполя не помітне відведення російських військ, про яке заявив головнокомандувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав та підтвердив речник РНБО Андрій Лисенко.

Наразі бійці батальйону "Азов", які тримають оборону за Маріуполем у бік Новоазовська, активно працюють розвідгрупами. "Формуємо такі маленькі групи із штурмових частин батальйону, які уходять за лінію (позицій українських сил, - ред.). Захоплюємо бойовиків, учора захопили сімох бойовиків "Востока" з повним озброєнням, зі схроном (зброї, - ред.). Підпалюємо техніку, яка переходить лінію", - розповів Білецький.

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Також комбат прокоментував переваги перетворення батальйону "Азов" на полк. Новостворений полк матиме трибатальйонний склад і більше 1200 бійців-добровольців (у самому батальйоні "Азов" було більше 400 осіб). При цьому добровольці будуть набиратися поступово. "Я не хочу втратити якість і керованість батальйону. Із часом буде розширено до тисячі", - пояснив Білецький.

Тим часом бійці "Азову", які тиждень тому повернулися з Донбасу у рамках ротації, знову збираються на фронт. Білецький висловив сумнів, що за такий короткий час бійці встигли відпочити, але наголосив, що вони мають чудовий бойовий дух: "Вони розуміють, що там їхні товарищі, вони вже засумували за ними і рвуться назад".

До того ж, наголосив комбат, на Донбас їде поповнення у складі близько 70-ти нових добровольців.