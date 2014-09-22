Радник Авакова заявив, що третій напівпорожній гуманітарний конвой охороняли військові ЗС РФ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявляє, що останній так званий російський гуманітарний конвой відрізнявся від інших безпрецедентними заходами охорони.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу у понеділок ввечері, передає Українська правда.

"Останній гуманітарний конвой відрізнявся від інших безпрецедентними заходами охорони. Причому охорона здійснювалася безпосередньо спецпідрозділами Збройних сил Російської Федерації. Терористи навіть не допускалися до гуманітарного конвою", - підкреслив Шкіряк.

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"Було зафіксовано, що останній гуманітарний конвой прийшов практично порожній в Донецьк. Звичайно, мова може йти не лише про доставку високоточних засобів слідкування, можливо, наведення вогню і розвідувальної техніки надлегкої, але й в тому числі про спробу РФ вивести з території Донецька та області обладнання з українських оборонних підприємств", - додав речник міністра.

Речник РНБО Андрій Лисенко у свою чергу повідомив, що станом на 20:00 обстріли у зоні АТО не припиняються. "Проте ми спостерігаємо значне зменшення інтенсивності обстрілів. Найбільш гарячими точками поки що залишаються аеропорт міста Донецьк та населений пункт Щастя", - уточнив він.

"В інших регіонах та напрямках кількість обстрілів поменшала. Наскільки я знаю, досі (з моменту підписання Меморандуму – УП) жодна людина не загинула", - заявив Лисенко.

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Також він зазначив, що поки немає підтвердженої інформації щодо перекидання російської техніки та боєприпасів через Новоазовськ.

Проте за минулу добу, наголосив Лисенко, повітряних провокацій або зальотів на територію України, навіть безпілотників РФ не зафіксовано. Також, додав він, не було перетину кордону з РФ, принаймні там, де вона контролюється українськими прикордонниками.