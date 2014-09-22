Бойовики "ДНР" штурмують Авдіївку

Про це повідомляє сайт 62.ua. з посиланням на інформацію місцевих жителів. "З боку Ясинуватої багато танків", - інформують жителі міста в соціальних мережах. За їх даними, активні бої йдуть на переїзді і в районі школи №7. Чутні вибухи і кулеметні черги.

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"На залізничному переїзді розстріляна "Газель", є поранені серед мирних жителів", "При хаотичній стрілянині хлопець потрапив під роздачу, застрелили в лоб", - пишуть жителі Авдіївки.

Також повідомляється про те, що є поранені серед українських військових. "В сторону лікарні поїхав БТР з українським прапором 8 людей, один з них поранений", - повідомляють місцеві жителі.