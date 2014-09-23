Росія більше не надає інформацію про українських поранених, які перебувають на її території

Про це заявив генконсул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Еспресо.TV.

"До вересня нас інформували про (українських, - Ред.) військовослужбовців, які перебували в лікарнях Ростовської області... Завдяки цьому вдалося повернути близько 30 поранених, а починаючи з вересня жодної офіційної інформації з державних структур про присутність поранених українських військовослужбовців в лікувальних установах Ростовської області в консульство не надходило", - сказав він.

За словами генконсула, "раніше російська сторона більш конструктивно до цього ставилася, але тепер інформація є геть закритою".

Водночас Москаленко зазначив, що консульство не раз зверталося за такою інформацією до держструктур, оскільки достовірно знає, що українські військовослужбовці перебувають у лікувальних установах Ростовської області.

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Він навів факт, коли український військовослужбовець, який перебуває в госпіталі в Ростовській області підтримував телефонний зв'язок з представниками консульства.

"Але російська сторона цей факт заперечувала і відправила його назад до сепаратистів у місто Донецьк", - розповів Москаленко.

Дипломат також зазначив, що Генконсульство України одним зі своїх завдань сьогодні вважає "розшук поранених в лікувальних установах Ростовської області Російської Федерації і, можливо, полонених".