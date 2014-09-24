У Донецькій області бойовики викрали директора шахти

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

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Так, за оперативним зведенням за минулу добу, до міліції надійшов лист із Міністерства енергетики і вугільної промисловості України про те, що ще 8 вересня невідомі особи незаконно позбавили волі директора шахти «Шахтарська – Глибока», який проживає в м. Шахтарськ Донецької області (м. Шахтарськ зараз знаходиться під контролем терористів - УНІАН). До тепер місцезнаходження директора невідоме.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадання людини) КК України.

Проводиться розслідування.