Терористи викрали 4 викладачів Луганського держуніверситету внутрішніх справ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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За його даними, викрадених викладачів терористи вивезли до адмінбудівлі УСБУ в Луганській області.