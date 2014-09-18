Терористи викрали 4 викладачів Луганського держуніверситету внутрішніх справ
13:55, 18 вересня 2014Суспільство
0 0
На блокпосту в місті Олександрівськ Артемівської райради на Луганщині бойовики «ЛНР» захопили 4-х викладачів Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Дідоренка.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
Читайте такожОдин з ватажків ДНР заявив про знущання бойовиків над мирним населенням Донбасу
За його даними, викрадених викладачів терористи вивезли до адмінбудівлі УСБУ в Луганській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter