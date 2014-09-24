У Раду балотуються щонайменше 60 нардепів, які голосували за "закони 16 січня" - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила координатор громадянського руху «Чесно» Інна Борзило.

За її словами, «щонайменше 60 чинних депутатів, які голосували 16 січня за так звані «закони диктатури», знову намагаються потрапити в парламент.

«На наш погляд, вони не мають на це права», - зазначила Борзило.

Читайте такожМЗС відкликає генконсула України в Барселоні, який підтримав «диктаторські закони»На її переконання, якщо дії цих депутатів не підпадають під кримінальну відповідальність, вони повинні нести хоча б політичну відповідальність і тому «не повинні потрапити в наступний парламент».

За словами експерта, більшість народних депутатів, які голосували за диктаторські закони, балотуються до ВР як самовисуванці, однак деякі з них йдуть на вибори за списками політичних партій. Зокрема, за даними Борзило, у списку Комуністичної партії України 12 кандидатів у депутати, які голосували за «закони 16 січня», усписку партії «Сильна Україна» - 9, також ці особи є у виборчому списку Опозиційного блоку.

Також вона зазначила, що згідно з інформацією, озвученою на з'їзді партії «Блок Петра Порошенко», ця партія підтримує «в одному з округів Чернігівщини Владислава Атрошенка, який також голосував за «закони 16 січня».

«І це незважаючи на заяви президента України, який говорив, що в будь-якому разі таких людей не буде підтримувати», - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2014 року у той час провладні фракції ухвалили "в ручному режимі" низку законів, які обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.