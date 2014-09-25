Росія нарощує ударне угруповання збройних сил на території тимчасово окупованого Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

«На тимчасово окупованої території АР Крим Росія нарощує ударне угруповання своїх збройних сил. О 14.40 24.09.2014 в 400 м від адміністративного кордону напроти блокпоста українських прикордонників від ВПС «Чонгар» прибули та зайняли позиції 4 БТРи», - йдеться в повідомленні.

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