Росія нарощує ударне угруповання збройних сил на території тимчасово окупованого Криму
12:52, 25 вересня 2014Політика
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Росія нарощує ударне угруповання збройних сил на території тимчасово окупованого Криму.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
«На тимчасово окупованої території АР Крим Росія нарощує ударне угруповання своїх збройних сил. О 14.40 24.09.2014 в 400 м від адміністративного кордону напроти блокпоста українських прикордонників від ВПС «Чонгар» прибули та зайняли позиції 4 БТРи», - йдеться в повідомленні.
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