РФ здійснює посилену розвідку на українському кордоні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

«Підрозділи Держприкордонслужби здійснюють охорону українсько-російського кордону в умовах напруженої військово-політичної обстановки. Відмічаються активні розвідувальні заходи ЗС РФ з метою визначення розстановки угруповань Держприкордонслужби та ЗС України, а також їх військового потенціалу», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), направлені на невідкладні заходи щодо зміцнення обороноздатності нашої країни. Згідно з положеннями документу, Україна має намір тимчасово закрити кордон з Росією.