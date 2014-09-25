Понад 40% виборців планують голосувати за «Блок Петра Порошенка» - опитування

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив соціолог, засновник дослідницької компанії «Актив-груп» Андрій Єременко, презентуючи результати соціологічного дослідження.

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«Як і раніше, «Блок Порошенка» є на першому місці. Серед усіх опитаних чверть людей готові проголосували за «Блок Порошенка». Якщо порахувати серед тих, хто прийде на вибори, - це більше 40%», - сказав він.

Так, згідно з результатами дослідження, серед тих, хто визначився зі своїм вибором та має намір взяти участь у виборах, 40,8% збираються проголосувати за «Блок Петра Порошенка» (25,4% - серед усіх опитаних), за «Радикальну партію Олега Ляшка» - 11,7% (7,3%), «Громадянську позицію» - 8,2% (5,1%), «Народний фронт» - 6,6% (4,1%), ВО «Батьківщина», - 6,3% (3,9%). За «Сильну Україну» - 4,7% (2,9%), Об’єднання «Самопоміч» - 4,3% (2,7%), ВО «Свобода» - 4% (2,5%), «Опозиційний блок», - 3,2% (2%), Комуністичну партію України – 2,9% (1,8%), Аграрне об’єднання «Заступ», - 2,2% (1,4%).

Ще 5,1% серед тих, хто визначився зі своїм вибором та має намір взяти участь у виборах, вказали, що голосуватимуть за іншу партію.

Єременко відзначив, зокрема, що ВО «Батьківщина» «має шанси пройти, не можна сказати, що вона гарантовано пройде». Щодо «Народного фронту» він зазначив, що «бренд «Яценюк» щось «Народному фронту» дасть і тому «Народний фронт», швидше за все, буде якось проходити».

Експерт також підкреслив, що відбувається «перетікання» до «Заступу» голосів «Батьківщини» (0,48%) та «Радикальної партії» (0,65%).

«Опозиційний блок» і «Сильна Україна» між собою дуже чітко розділяють голоси. Тобто, якщо б вони йшли якимось чином спільно, вони б мали серйозні шанси на те, щоб кудись потрапити», - сказав Єременко і додав, що оскільки ці політичні сили йдуть окремо, то їх шанси «трохи більше, ніж нульові».

У свою чергу, політолог, директор Центру «Politconsultant.org» Микола Волгов зазначив, що лідери виборів уже визначені, і головною інтригою тепер є те, «скільки втратить «Блок Порошенка» і хто у нього забере» голоси.

Так, експерти відзначають, що рейтинг «Блоку Порошенка» в цілому стабільний, хоча можливе незначне падіння за рахунок «відтягування» голосів «Народним фронтом».

Водночас, «Громадянська позиція» може істотно «перетягнути» до себе симпатиків Ляшка, які «підтримують «Радикальну партію» виключно через показну активність Олега Ляшка в зоні АТО».

Як вважають експерти, у «Батьківщини» та партії Ляшка - істотне зменшення результату з помітною тенденцією до подальшого зниження рейтингу за рахунок потужного переходу голосів прихильників «партії війни» до «Громадянської позиції» та інших партій, які взяли до себе у списки військових; до «Блоку Порошенка» та «Народного Фронту» - голосів прихильників дій нинішньої влади; до «Заступу» - голосів тих, хто раніше голосував за аграріїв чи їхніх представників.

«Батьківщина» почала втрачати голоси із поверненням Тимошенко. Поки вона була символом великомучениці, яка у в’язниці, - вона була символом, який голоси давав», - сказав Єременко і додав, що, зокрема, «люди втомилися від її емоційно-популістських речей».

Щодо «Свободи» експерт зауважив, що ця політична сила втрачає рейтинг на західній Україні, що фіксувалося ще на президентських виборах. «Підозрюю, що це відбулося тому, що вони там насправді взяли владу, і почали цією владою розпоряджатися так, як вважали за потрібне. Люди оцінили, як вони розпоряджаються цією владою», - сказав експерт.

*** 19-22 вересня дослідницька компанія «Актив-груп» провела соціологічне дослідження, присвячене рейтингам основних політичних сил на початку виборчої кампанії. Було опитано жителів усієї України за винятком Криму, а також деяких районів Донецької та Луганської областей, де тривають бойові дії.

Загалом було опитано 2250 респондентів віком від 18 років. Респонденти були відібрані методом багатоступінчастої квотної вибірки. Статистична похибка за довірчої імовірності 95% і результату в 50% становить 2,5%, за результату 25% - 2,3%, за результату в 10% - 1,7%.