Партія Порошенка може отримати серйозну підтримку на звільнених територіях Донбасу – експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко нагадав, що, за даними ЦВК, на сьогодні у 13 із 32 округів у Донецькій та Луганській областях можливо організувати вибори.

"За нашими оцінками, якщо постаратися, то можна не більш як у 16 округах організувати вибори із 32-х. І то, це означатиме, що є 10-11 округів у двох областях, які повністю контролюються українською владою, і ще 5-7, з яких частина більша або менша під владою України, інша частина під владою терористів, а на певній частині точаться бойові дії", - сказав він і додав, що є також інша частина округів, які на сьогодні повністю Україною не контролюються.

Читайте такожЕксперт: Погана організованість виборів не вплине на їхню чесність Водночас на округах, де провести вибори можна буде, вважає експерт, явка буде невелика. Черненко вважає, що участь у виборах на сході візьмуть менше 40% виборців.

В електоральних поглядах у виборців зі сходу "дезорієнтація і порожнеча", відзначив Черненко. "Бо Партія регіонів їх зрадила... Щось може мати Тігіпко, щось можуть мати комуністи. Як не дивно, на звільнених територіях сьогодні може взяти досить серйозний результат партія Порошенка", - сказав він.

У мажоритарних округах на сході, вважає Черненко, можуть бути обрані колишні "регіонали", але не "радикальні сепарасти".

У свою чергу голова Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко висловив думку, що на вибори на сході можуть не прийти, перш за все, проросійськи налаштовані люди, які раніше голосували за Партію регіонів та КПУ.

Читайте такожПолітолог: Опозицію у Раді можуть утворити партія Тігіпка та мажоритарники"Як не парадоксально, дійсно, може виграти на сході знову Порошенко і його партія. Там безліч із тих, хто прийде на вибори, по-перше, таким чином покажуть, що визнають Україну: її нинішнє керівництво, її нинішню владу. І Порошенко для них із його достатньо миротворчою позицією буде виглядати прийнятною альтернативою. Тому що партії із радикальною позицією, у прямому і переносному сенсі, їх будуть відлякувати", - сказав експерт.