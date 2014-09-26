МЗС України показало, де знаходиться справжня Новоросія

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило в Твіттері.

Таким чином відомство відреагувало на вживання МЗС РФ терміна "Новоросія".

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ РФ вперше застосувало термін "Новоросія" до контрольованої терористами частин Донецької та Луганської областей на офіційному рівні.

Про це свідчить повідомлення відомства щодо переговорів Сергія Лаврова з державним секретарем США Джоном Керрі.

Зокрема, за версією МЗС Росії, в рамках зустрічі обговорювалося "налагодження діалогу між владою Києва і керівництвом Новоросії".

Термін Новоросія в повідомленні використовується свідомо і без лапок.