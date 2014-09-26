У Порошенка заслухали харків’ян, що вимагають відставки Кернеса

Як інформує прес-служба Київського міського голови, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який вчора відвів ініціативну групу активістів з Хрещатика на зустріч до Адміністрації президента.

За словами Кличка, чиновники Адміністрації президента вислухали вимоги активістів.

Як повідомляв УНІАН, зранку 25 вересня активісти харківського АвтоМайдану розпочали біля Адміністрації президента мітинг з вимогою відставки міського голови Харкова Кернеса.

Пізніше активісти прийшли на Хрещатик, де перекрили рух транспорту. Свої дії вони пояснили тим, що не можуть потрапити до президента. Активісти заявляли, що не підуть з Хрещатика, доки не зустрінуться з главою держави Петром Порошенком та не передадуть йому вимогу про відставку мера Харкова.

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Своєю чергою Порошенко під час своєї вчорашньої прес-конференції пообіцяв відреагувати на звернення харківських активістів.

Київський міський голова втрутився в ситуацію з блокуванням проїжджої частини Хрещатика та переконав активістів не перекривати вулицю, а піти з ним до Адміністрації президента для вирішення їхніх питань. Після цього Кличко відвів активістів в АП.