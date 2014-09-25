Кличко попросив харків'ян не блокувати Хрещатик та відвів їх на зустріч з Порошенком

Київський міський голова Віталій Кличко втрутився в ситуацію з блокуванням проїжджої частини вулиці Хрещатик та переконав харківських активістів не перекривати вулицю, а піти з ним до Адміністрації президента для вирішення їхніх питань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера столиці.

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Під час спілкування на Майдані Незалежності активісти запевнили Кличка, що вони приїхали з Харкова вимагати “звільнити обласний центр від мера Кернеса”. Бо вважають це запорукою того, що в Харкові буде спокій і не буде дестабілізації ситуації.

Кличко закликав мітингувальників звільнити проїжджу частину Хрещатика та Майдану Незалежності.

“Ви вимагаєте звільнити мера Харкова, перекриваючи центральну вулицю Києва. Я закликаю вас не дестабілізувати ситуацію, звільнити проїжджу частину і говорити конструктивно”, - наголосив мер Києва.

Активісти поскаржилися Кличку, що вони приїхали зустрітися з президентом і обговорити ситуацію в Харкові. Київський міський голова запропонував ініціативній групі активістів піти з ним до Адміністрації президента і зустрітися з Петром Порошенком. В результаті активісти разом з Кличком прийшли на Банкову.

Як згодом повідомила прес-секретар Кличка Оксана Зінов`єва в своєму Twitter, у супроводі мера Києва харківські активісти зайшли до АП.

«Кличко з харківськими активістами зайшли в Адміністрацію президента», - написала вона близько 10 хвилин тому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля Адміністрації президента розпочався мітинг харківського автомайдану з вимогою відставки міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Згодом харківські активісти прийшли на Хрещатик, де перекрили рух транспорту.

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Вони заявляли, що вони не підуть з Хрещатика, доки не зустрінуться з президентом та не передадуть йому вимогу про відставку мера Харкова.

Активісти також вимагали поновити кримінальні провадження проти Кернеса і екс-губернатора Харківщини Добкіна.

В той же час президент України Петро Порошенко сьогодні під час своєї прес-конференції пообіцяв відреагувати на звернення громадських активістів, які вимагають відставки мера Харкова Кернеса.