Порошенко обіцяє відреагувати на вимогу харків'ян про відставку Кернеса

Президент України Петро Порошенко обіцяє відреагувати на звернення громадських активістів, які вимагають відставки мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо перекриття руху на Хрещатику громадськими активістами, які є противниками політики нинішньої влади у Харкові і вимагають зустрічі з президентом.

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”Вони прийшли на Банкову, передали звернення. Там були один чи два діючих народних депутатів, в тому числі з Партії регіонів. Це звернення потрапило до мене і, звичайно, що я на нього відповідним чином відреагую”, - сказав Порошенко.

Крім того, він зазначив, що діяльність міського голови Харкова ”може комусь подобатися, комусь не подобатися”. ”Я, наприклад, особливо до Революції гідності, точно був не в захваті. Після його поранення, звичайно, певне християнське ставлення... Моє ставлення певним чином трохи змінилося”, - відзначив президент.

Крім того, відповідаючи на запитання з приводу закриття кримінальних справ проти екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна, Порошенко зазначив, що перевірка правомірності закриття справ здійснюється Генпрокуратурою і може бути оскаржена в суді. ”Я це також поставлю на контроль”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля Адміністрації президента розпочався мітинг харківського автомайдану з вимогою відставки міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

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Згодом харківські активісти прийшли на Хрещатик, де перекрили рух транспорту.

Вони заявляють, що вони не підуть з Хрещатика, доки не зустрінуться з президентом та не передадуть йому вимогу про відставку мера Харкова.

Активісти також вимагають поновити кримінальні провадження проти Кернеса і Добкіна.