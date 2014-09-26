Луганчани продовжують виживати в критичних умовах

Луганські магазини закриті. Велику популярність має стихійна торгівля, однак у зв'язку з тим, що всі соціальні виплати і пенсії на захопленій території припинені, покупців вкрай мало, повідомляє Сегодня.

"У центральних районах, поки що вода і світло є, хоча в цілому по Луганську, буває, пропадає. Кажуть, що це ремонтні роботи. Зв'язок з перебоями працює - то є, то немає", - розповів місцевий житель Андрій.

Городяни відзначають, що після перемир'я стало тихіше, проте іноді люди здригаються від залпів.

Читайте такожЗМІ: Бойовики "ЛНР" отримують "зарплату" 5 тисяч гривень"Буває, ночами доносяться якісь вибухи з північної сторони. Але, в цілому, зараз тихо - не стріляють, як раніше. Багато магазинів закрито, а на ринках почали з'являтися торговці. Продуктів мінімум - але вони є, а ось з грошима - проблема. У кого залишилася заначка і запаси - добре, іншим доводиться якось викручуватися. Особисто у мене грошей практично не залишилося, 500 гривень - все, що у мене є. Зате запас макаронів, круп і тушонки дозволить протягнути ще місяці півтора, а там все, може, й налагодиться", - розповів нам луганчанин Валентин.

Нагадаємо, раніше новий губернатор Луганської області Геннадій Москаль заявив, що в першу чергу має намір зайнятися підготовкою регіону до зими, проте це стосується лише тих територій, подкотрольных української армії.