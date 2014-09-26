Росія підтвердила участь військових у контактній групі на Сході – BBC

Про це повідомляє прес-служба МЗС, повідомляє BBC Україна.

Як зазначили дипломати, роль російської сторони як члена контактної групи полягає в тому, щоб "у взаємодії з місією ОБСЄ надавати цьому процесу необхідне сприяння".

Раніше в МЗС Росії спростовували інформацію, що в Донецькій області триває зустріч російських і українських військових.

"Всі питання, пов'язані з реалізацією режиму припинення вогню, обговорюються між представниками української сторони і представниками окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики продовжують обстріли позицій АТО, "контактна група" має запрацювати сьогодніУ п'ятницю прес-центр АТО повідомив, що на сході України розпочала роботу група з "контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін".

За інформацією українських військових, до складу групи ввійшли представники української сторони, моніторингової місії ОБСЄ та 76 військовослужбовців Росії.