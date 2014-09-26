Бойовики обстріляли Гірське Луганської області
23:45, 26 вересня 2014Політика
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Вдень 26 вересня, бойовики з артилерійських знарядь (ймовірно, гаубиць Д-30) обстріляли селище Гірське, що у Луганській області.
Бойовики обстріляли Гірське Луганської області / Фото Міноборони РФ
Ймовірно, вели обстріл з околиць Ірміно. В результаті атаки було пошкоджено приватні будинки і багатоквартирні будинки в кілька поверхів, повідомляє Інформатор.
Поранення отримав водій шахти "Гірська", ще одному водієві легкового авто, який потрапив під обстріл, відірвало ногу. Більше того, за попередніми, але не перевіреними даними, поранені ще й жінка і маленький хлопчик.
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Також колишній в.о. губернатора Луганської області Ірина Веригіна повідомила, що терористи сьогодні обстрілювали Щастя, Гірське, Первомайськ та Донецьк.
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