Бойовики обстріляли Гірське Луганської області

Ймовірно, вели обстріл з околиць Ірміно. В результаті атаки було пошкоджено приватні будинки і багатоквартирні будинки в кілька поверхів, повідомляє Інформатор.

Поранення отримав водій шахти "Гірська", ще одному водієві легкового авто, який потрапив під обстріл, відірвало ногу. Більше того, за попередніми, але не перевіреними даними, поранені ще й жінка і маленький хлопчик.

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Також колишній в.о. губернатора Луганської області Ірина Веригіна повідомила, що терористи сьогодні обстрілювали Щастя, Гірське, Первомайськ та Донецьк.