В РНБО повідомили про ослаблення підтримки бойовиків з боку РФ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Зокрема, за словами Лисенка, є інформація, що російські військові заявили бойовикам, що "вже більше особливих поповнень людей і техніки чекати не варто, свою техніку, якщо вона підбита, ремонтуйте самі".

"Це реальний сигнал послаблення підтримки з боку РФ", - вважає представник РНБО.

Разом з тим, він заявив, що вчора відбулися бої в Донецькому аеропорту і під Маріуполем.

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"У Маріуполі працює контррозвідка СБУ, і ми майже щоденно отримуємо інформацію про затримання диверсантів. Якщо буде загроза, ми можемо відразу підвезти важке озброєння. Нам для цього треба кілька годин", - запевнив Лисенко.

Військовий також підкреслив, що Донецький аеропорт є стратегічно важливим пунктом.

"Він як плацдарм, де можна концентрувати сили. Ворог це розуміє. Але ееропорт не відрізаний. Туди доставляються боєприпаси, ми його тримаємо під контролем і можемо посилювати. Ми не збираємося його здавати", - підсумував Лисенко.