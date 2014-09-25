В районі Дебальцево затримали Мерседес з бойовиками-розвідниками, які "заблукали"

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"О 20-й годині 24 вересня на блокпосту в районі Дебальцевого українськими військовослужбовцями затримано та передано до військової контррозвідки двох перевізників на вантажному автомобілі Мерседес. Під час обшуку автівки було виявлено: РПГ, гранати для під ствольного гранатомета, патрони різного калібру для стрілецької зброї. Попередньо встановлено, що вантаж планувалось доставити з Красного Луча в Дебальцево обхідним маршрутом, але водій заблукав та потрапив на блок пост АТО", - повідомили у прес-центрі.