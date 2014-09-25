В районі Дебальцево затримали Мерседес з бойовиками-розвідниками, які "заблукали"
09:55, 25 вересня 2014Політика
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24 вересня, о 20.00 на блокпосту в районі Дебальцево українськими військовослужбовцями були затримані і передані військовій контррозвідці двоє розвідників на вантажному автомобілі «Мерседес».
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Допис by Прес-центр АТО.
"О 20-й годині 24 вересня на блокпосту в районі Дебальцевого українськими військовослужбовцями затримано та передано до військової контррозвідки двох перевізників на вантажному автомобілі Мерседес. Під час обшуку автівки було виявлено: РПГ, гранати для під ствольного гранатомета, патрони різного калібру для стрілецької зброї. Попередньо встановлено, що вантаж планувалось доставити з Красного Луча в Дебальцево обхідним маршрутом, але водій заблукав та потрапив на блок пост АТО", - повідомили у прес-центрі.
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