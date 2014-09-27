Міліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у Харкові

«Мітинг у Харкові завершено. Міліція затримала два десятки чоловік, які порушили заборону на цей антиукраїнський мітинг. У числі інших, затримали головну харківську комуністку, екс-нардепа Аллу Александровську. З криками і закликами «Україна не держава» їй потрібно розмовляти із слідчим у райвідділі, а не балотуватися до Українського парламенту», - повідомив міністр.

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Як передає кореспондент УНІАН з Харкова, учасники маршу початок якого був анонсований на 12.00 почали збиратися біля Дзеркального струменя на вулиці Сумській близько 11.30. До них підійшов судовий виконавець та зачитав рішення про заборону масового заходу, однак учасники ходи відмовилися виконувати заборону. Після цього працівники міліції відтіснили людей, що зібралися від Дзеркального струменю, найбільш активних учасників затримали, їх посадили до автобусів. Серед затриманих була перший секретар Харківського обкому КПУ Алла Александровська.

Кореспонденту УНІАН другий секретар Харківського міського комітету КПУ Наталя Ковшар заявила, що організатором маршу рішення про заборону проводити марш ніхто не зачитував.

Ковшар зазначила, що після затримання активістів було прийнято рішення не проводити акцію.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю МВС України в Харківській області Наталя Захарова, працівники міліції затримали 20 учасників забороненого судом маршу, проведення якого ініціювала КПУ. За словами Захарової, усі затримані доправлені до територіального підрозділу міліції, де буде встановлено їхні особи, проведена профілактична бесіда.

У цей час у сквері за Дзеркальним струменем, а також у парку ім. Шевченка наявні маленькі групи людей, які мали намір брати участь у марші. Загалом, їх кількість не перевищує 100 осіб.