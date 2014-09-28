До України прибули експерти Пентагону - ЗМІ

Американські військові, що прибули до Києва в четвер і п'ятницю, поділяться з українськими колегами секретами побудови тактики, а також особливостями збору інформації у боротьбі з незаконними збройними формуваннями, повідомила прес-секретар Пентагону Ейлін Лайнез, передає The Washington Times.

Експерти поділять на дві групи, одна з яких займеться оцінкою потреб України у сфері безпеки, а також визначить можливі способи допомоги Києву з боку США.

Лайнез також висловила сподівання на поглиблення взаємодії між Україною і США у військовій сфері за підтримки обох сторін.

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