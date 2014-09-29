Парубій розповів про три основні цілі терористів
00:14, 29 вересня 2014Політика
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У терористів на Донбасі зараз є три основні цілі, на які вони будуть наступати - аеропорт Донецька, Дебальцеве та Маріуполь.
Терористи будуть наступати на аеропорт Донецька, Дебальцеве та Маріуполь / © UNIAN
Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав екс-секретар РНБО Андрій Парубій, пише Телеграф.
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"Найближчими точками атаки для окупантів і диверсантів буде аеропорт Донецька, Дебальцеве, Маріуполь. Їм потрібен морський порт, повітряний порт та Дебальцеве як розв'язка доріг між Донецьком і Луганськом. Найбільша буде небезпека, якщо ми підемо на односторонній відвід артилерії звідси - як це зазначено в меморандумі. Це може призвести до нового котла", - сказав Парубій.
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