Парубій розповів про три основні цілі терористів

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав екс-секретар РНБО Андрій Парубій, пише Телеграф.

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"Найближчими точками атаки для окупантів і диверсантів буде аеропорт Донецька, Дебальцеве, Маріуполь. Їм потрібен морський порт, повітряний порт та Дебальцеве як розв'язка доріг між Донецьком і Луганськом. Найбільша буде небезпека, якщо ми підемо на односторонній відвід артилерії звідси - як це зазначено в меморандумі. Це може призвести до нового котла", - сказав Парубій.