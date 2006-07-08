В Києві можна буде придбати ляльку від Юлії Тимошенко

17-23 липня в Києві в рамках доброчинної акції “Подаруй дитині майбутнє” пройде виставка ляльок, створених представниками української та російської еліти. Організатор виставки - кризовий центр соціальної допомоги "Служба порятунку дітей".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі олімпійської чемпіонки, керівника дитячих спортивних центрів "Студія Серебрянських" Катерини СЕРЕБРЯНСЬКОЇ. "Учасникам акції було запропоновано створити цікавий наряд для ляльки, вдихнути в неї життя, індивідуальність, проявивши при цьому майстерність і фантазію", повідомляє прес-служба К.СЕРЕБРЯНСЬКОЇ.

Одягати ляльок будуть дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, народний депутат, член БЮТ Микола ТОМЕНКО, український дизайнер Лілія ПУСТОВІТ, співачка, народний депутат від «Нашої України» Руслана ЛИЖИЧКО, співачки Ірина БІЛИК і Вєрка СЕРДЮЧКА (Андрій ДАНИЛКО), група "Океан Ельзи", російські актори Федір БОНДАРЧУК, Євген МИРОНОВ і багато інших.

Відвідувачі виставки зможуть не тільки оцінити майстерність і смак знаменитостей, а й зробити доброчинні внески - в залах будуть встановлені бокси для пожертвувань. Завершиться виставка урочистим вечором і аукціоном ексклюзивних ляльок, кошти від якого будуть передані в "Службу порятунку дітей" для будівництва будинку для дітей-сиріт.

Виставка відбудеться в Галереї DaVinci (Бізнес-центр Леонардо).