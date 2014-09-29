Франція та Німеччина готові надати безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка повинна контролювати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, може отримати безпілотники для виконання цієї роботи з Франції та Німеччини.
Про це повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря французького Міністерства закордонних справ Ромена Надаля.
"Згідно із заявкою ОБСЄ, Франція та Німеччина запропонували поставку безпілотників для моніторингу припинення режиму вогню", - сказав він.
Прес-секретар сказав, що організація зараз аналізує ці пропозиції.
Він відмовився надати більше деталей.
Читайте такожПорошенко дозволив ОБСЄ використовувати безпілотники
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в найближчі дні в Україну будуть доставлені перші безпілотні літальні апарати, які використовуватимуться спостерігачами ОБСЄ для контролю режиму припинення вогню.
Українська влада та представники озброєних бойовиків домовилися 5 вересня припинити бойові дії, а 20 вересня теж узгодили створення 30-кілометрової буферної зони на лінії фронту.
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Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики продовжують атакувати позиції українських військових, зокрема, контрольований ними аеропорт у Донецьку, де за останню добу загинуло 7 українських силовиків.