Франція та Німеччина готові надати безпілотники для моніторингу ситуації на Донбасі

Про це повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря французького Міністерства закордонних справ Ромена Надаля.

"Згідно із заявкою ОБСЄ, Франція та Німеччина запропонували поставку безпілотників для моніторингу припинення режиму вогню", - сказав він.

Прес-секретар сказав, що організація зараз аналізує ці пропозиції.

Він відмовився надати більше деталей.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в найближчі дні в Україну будуть доставлені перші безпілотні літальні апарати, які використовуватимуться спостерігачами ОБСЄ для контролю режиму припинення вогню.

Українська влада та представники озброєних бойовиків домовилися 5 вересня припинити бойові дії, а 20 вересня теж узгодили створення 30-кілометрової буферної зони на лінії фронту.

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Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики продовжують атакувати позиції українських військових, зокрема, контрольований ними аеропорт у Донецьку, де за останню добу загинуло 7 українських силовиків.