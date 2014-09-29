Геращенко: звинувачення в геноциді - піар-акція Москви - BBC
20:58, 29 вересня 2014Політика
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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав "маячнею" заяви російського Слідчого комітету про "геноцид російськомовних" на Донбасі.
Геращенко назвав "маячнею" заяви РФ про "геноцид російськомовних" на Донбасі / Фото УНІАН
"Це відверта маячня. Такого роду справа є піар-шумом", - сказав пан Геращенко в коментарі для ВВС Україна.
За його словами, такі заяви з боку Москви були зроблені, аби обгрунтувати проведення виборів на Донбасі, про які минулого тижня оголосили лідери сепаратистів з "ЛНР".
"Це лише доповнення до піар-шуму, обгрунтування того, що так звана Новоросія відділяється від України", - зазначив пан Геращенко.
У понеділок російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу про "геноцид російськомовного населення" на Луганщині й Донеччині, який буцімто чинять "невстановлені особи з числа вищого політичного і військового керівництва України".
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