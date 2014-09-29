Наливайченко вважає неприпустимою дискримінацію українців у Криму



Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми не визнаємо анексії та окупації Криму і ніколи її не визнаємо», - наголосив Наливайченко.

«Те, що зараз окупаційна адміністрація застосовує дискримінацію, тиск, арешти, допити, фізичне та психічне залякування і проти Меджлісу кримських татар, і проти простих українців, які знаходяться, проживають на території Криму, є абсолютно незаконним», - заявив Наливайченко.

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«Тому держава в міру того, що зараз є в можливостях України, через міжнародний захист, через невизнання будь-якого незаконного рішення на тимчасово окупованій території вже з позиції Києва, Генеральної прокуратури та інших правоохоронних відомств, негайно скасовує і ніколи не визнає застосування ані незаконних методів, ані незаконних адміністрацій, ані тим більше спецслужб іноземної держави на території Криму», - запевнив голова СБУ.

«Застосування таких методів неприпустиме. Як ніколи світ не визнає анексії, так ніколи не буде визнана законність переслідувань будь-якого українця, незалежно від того, чи є він кримськими татарином або росіянином за походженням», - додав він.