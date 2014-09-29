Центр Харкова патрулюють бронеавтомобілі Нацгвардії



Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої міліції.

"Напередодні харків’яни мали змогу бачити на центральних вулицях міста важку техніку, на якій несуть службу працівники спецпідрозділів міліції, а від сьогодні до патрулювання долучились бійці Національної гвардії МВС України на новеньких "КрАЗ Кугуар", – заявив представник харківської міліції Сергій Бірбасов.

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За його словами, наразі громадський порядок на Харківщині знаходиться під повним контролем правоохоронців, які не допустять спроб дестабілізації ситуації в регіоні.

Крім того в центрі міста за рекомендацією міліції закрили станції метро "Університет" і "Держпром", повідомляють у прес-службі харківської міліції. Рекомендацію було дано тому, що на площі Свободи, де розташовані зазначені станції, збираються люди (біля постаменту знесеного напередодні пам'ятника Леніну).