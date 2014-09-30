Бойовики з танків обстріляли аеропорт Донецька

Як повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі, "в 6.15 бойовики обстріляли аеропорт з танків, в довколишніх районах зафіксовано скупчення понад 100 терористів".

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За його інформацією у районі Донецька проведена ротація бойовиків і російських найманців. "Вивільнені підрозділи відправлені на більш спокійні ділянки "фронту". У двох районах Донецька зафіксовані перестрілки між підрозділами ЗС РФ і групами терористів", - написав Дмитро Тимчук.

Крім цього, він повідомив, що зафіксовано виїзд з Донецька в бік території Росії як мінімум 2 КамАЗів з "вантажем-200" - російських найманців, загиблих при штурмах аеропорту.