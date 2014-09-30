Тимчук: бойовики завдали понад 40 вогневих ударів по позиціях сил АТО

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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За його даними, 2 рази піддавалися обстрілу підрозділисил АТО в районі населених пунктів Щастя, Санжанівка, Рідкодуб, Чорнухіне, Мар'їнка, Красногорівка, ще 3 рази наносилися вогневі удари і 2 рази здійснювалися спроби штурму блокпосту біля населеного пункту Малоорлівка. "4 рази обстрілювалися з ствольної і реактивної артилерії позиції біля населеного пункту Тоненьке, і 5 разів завданий вогневий удар по опорному пункту в районі населеного пункту Нікішине", - повідомляє Дмитро Тимчук.

Крім цього, він додає, що бойовики атакували позиції сил АТО біля населених пунктів Сміливе, Новобахмутівка, Старогнатівка, Дебальцеве, Кам'янка і аеропорт "Донецьк".