Побитого в Одесі Шуфрича возив автобус місцевого постачальника "тітушок"

Про це у своєму Facebook написала журналістка Віра Запорожець.

"Спостережливі люди помітили, що Шуфрича в Одесі возив той самий мікроавтобус, що привіз тітушок 19 лютого, коли побили журналістів під ОДА. Про те, що поставляти тітушок Скорику допомагав Дмитро Копилов на прізвисько "Кобила", я писала ще в лютому. Це колишній міліціонер, який володіє охоронним агентством "Патріот". Нещодавно Приморський суд припинив над ним судовий процес (за строками давності), де він звинувачувався у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, нанесених власній дружині", - пише журналістка.

Читайте такожВ Одесі відкрили провадження за фактом побиття ШуфричаВона повідомляє, що вчора Копилов під'їжджав і оглядався біля будівлі, де мала відбуватися прес-конференція Шуфрича.

"Я звернула на це увагу кількох людей, але ПС занадто молоді, щоб знати тих, з ким ми боремося кілька років. А під ОДА Шуфрича охороняли особисті охоронці Копилова, яких я не раз з ним бачила", - зазначила Запорожець.