Генпрокуратура розпочала провадження щодо екс-керівників НБУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У повідомленні сказано, що в ході перевірки НБУ Генеральною прокуратурою «викрито факти незаконного використання державних коштів колишніми високопосадовцями цієї державної установи».

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«Зокрема, встановлено, що всупереч вимогам Законів України «Про Національний банк України» та «Про здійснення державних закупівель» у 2012 році ними безпідставно витрачено понад 11 млн грн на інформування про діяльність комерційних банків», - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що за результатами перевірки розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України. Перевірки у Національному банку тривають.