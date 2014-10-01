Тарута: Винні у смерті жителів Донецька мають бути покарані

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, так він відреагував на факт сьогоднішньої загибелі в Донецьку мирних жителів.

Він нагадав, що під артилерійський вогонь проросійських бойовиків потрапила загальноосвітня школа № 57, в цей момент там знаходилися 238 осіб, з яких 70 дітей та 28 вчителів, і в результаті теракту загинули чотири людини, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте такожКиївський район Донецька зазнав масованого обстрілу, є жертви (фоторепортаж)«Цинізм людей, що зібрали дітей на урочисту лінійку, щоб знищити їх перед об`єктивами російських телекамер, не має ні кордонів, ні виправдань. Особливо на тлі узятих усіма зобов`язань щодо припинення вогню», - сказав глава ОДА. Він підкреслив, що люди, які скоїли цей злочин, «повинні бути знайдені і покарані, де б вони не знаходилися і якими б регаліями вони не володіли».

«Я зроблю все від мене залежне, щоб інформація про цей злочин надійшла в усі українські та міжнародні інстанції, в тому числі і кримінальні. Вбивцям немає і не може бути виправдань», - заявив Тарута.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку загинули 9 мирних громадян і 30 дістали поранення.