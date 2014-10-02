Донецькі бойовики попросили надіслати їм із Росії гімн

18:32, 02 жовтня 2014
Політика
0 0

Бойовики "ДНР" звернулися до російських письменників і композиторів з проханням написати для своєї організації гімн.

Бойовики попросили Росію надіслати гімн

Про це повідомляє російське агентство ИТАР-ТАСС з посиланням на "в.о. міністра культури" терористичної організації "ДНР" Юрія Лекстутеса.

"У нас поки немає офіційного гімну, тільки народні. Тому ми вже звернулися до Спілки письменників і Спілки композиторів Росії з проханням допомогти написати нам головну пісню", - повідомив бойовик.

Нагадаємо, Росія всіляко заперечує участь в конфлікті на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter