Донецькі бойовики попросили надіслати їм із Росії гімн

Про це повідомляє російське агентство ИТАР-ТАСС з посиланням на "в.о. міністра культури" терористичної організації "ДНР" Юрія Лекстутеса.

"У нас поки немає офіційного гімну, тільки народні. Тому ми вже звернулися до Спілки письменників і Спілки композиторів Росії з проханням допомогти написати нам головну пісню", - повідомив бойовик.

Нагадаємо, Росія всіляко заперечує участь в конфлікті на сході України.