"Стіна" пройде по кордону, а не лінії зіткнення з бойовиками - Аваков

Лінія зіткнення між українськими військовими і бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР» не розглядатиметься як лінія для проходження «Стіни», заявив міністр внутрішніх справ, член військової ради партії «Народний фронт» Арсен Аваков.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«У жодному разі ми не будемо розглядати як кордон України лінію зіткнення, навколо якої зараз утворився мирний процес. Це принципово важливо. Я вам це говорю, як міністр, як політик і як громадянин. Якщо ми погодимося з новим кордоном, це не припустимо, тоді ми програли все», – сказав міністр.

Він визнав, що 235 кілометрів російсько-українського кордону у нинішній ситуації Україна не контролює. За словами Арсена Авакова, близько 1,5 тисячі кілометрів протяжності кордону з Російською Федерацією потребують наразі посиленої уваги.

Читайте такожПроект «Стіна» активно виконується - ДержприкордонслужбаОчільник МВС пояснив, якою, на його думку, має бути ця «Стіна»: «Чи буде ця «Стіна» смертельною, як у кіно, ні не буде. Її такою не можливо побудувати. США й Мексика – ось вам приклад взаємодії вздовж стіни. Там розглядалися різні варіанти, зокрема ультрадорогі, споруджувалася залізобетонна стіна заввишки п’ять метрів плюс вниз ще п’ять метрів з електронною системою спостереження. Вона простягнулася аж на 3-5 кілометрів, потім вони зрозуміли, що це неефективно. Нам треба знайти баланс ефективності. Це має бути огородження, але більшою мірою це система контролю і протидії».

За його словами, ця стіна має розташовуватися на лінії максимальної небезпеки й агресії, там, де Україна має ключові проблеми: це кордони Сумської, Харківської, Донецької й Луганської областей.

Арсен Аваков також повідомив журналістам, що йому нічого не відомо про перемовини про можливий обмін Донецького аеропорту, контрольованого українськими силовиками, на прилеглі райони Донеччини, контрольовані проросійськими бойовиками. Про це раніше заявляв голова Донецької ОДА Сергій Тарута.

5 вересня український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив тоді прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект, зокрема, передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри. Зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

Раніше з ініціативою зведення «реальною державного кордону» між Україною і Росією виступав голова облдержадміністрації Дніпропетровської області Ігор Коломойський.

За попередніми оцінками Держприкордонслужби, для виконання проекту потрібно п’ять-сім місяців.