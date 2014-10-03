Правозахисниця: у Росії багато людей не вірять, що на Донбасі йде справжня війна

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську заявила російська правозахисниця, засновник Facebook-групи «Вантаж 200 з України в Росію» Олена Васильєва.

“Україна м'яко подає інформацію про події на Донбасі, робить не правильний акцент. Щоб розбудити гламурну Європу і весь світ, необхідно доводити, показувати, що насправді тут відбувається. Слід показувати фото невпізнаних загиблих, фрагментів останків загиблих. Тільки шок може розбудити світ”, - зазначила правозахисниця.

За словами Васильєвої, вона відвідала дніпропетровські морги, де зараз перебувають тіла 400 загиблих на Донбасі та останки понад 100 не індентифікованих людей.

“Серед них можуть бути і російські військовослужбовці”, - заявила вона.

Читайте такожУ Запорізькій області поховали 56 невпізнаних бійців АТО (фото)Правозахисниця повідомила, що проводила відеозйомку в моргах, а також у дніпропетровській лікарні імені Мечникова, де брала свідчення українських військових про місця та обставини їх поранень.

Васильєва сказала, що має намір також поїхати в зону АТО для збору відеоматеріалів. За її словами, всі відеоматеріали будуть викладені на сторінці “Вантаж 200 з України в Росію".

“У Росії багато людей, які не вірять, що на Донбасі йде справжня війна”, - підкреслила правозахисниця.

Читайте такожУ Костромі знайшли свіжі могили російських десантниківВ той же час, за її словами, близько 6,5 тисяч сімей у Росії шукають своїх синів військовослужбовців.

Російська правозахисниця заявила, що приїхала в Україну з місією миру. Васильєва переконана, що зупинити навіжену політику Путіна має народна дипломатія.

“Наше завдання пробудити російських матерів, спонукати їх звернутися до влади у будь-якій формі та зупинити цю війну”, - зазначила Васильева.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня російська правозахисниця, засновниця Facebook-групи «Вантаж 200 з України в Росію» Олена Васильєва повідомила, що в Україні за період збройного протистояння загинули і зникли безвісти 4 тис. російських військових і найманців, однак ці дані приховують. Москва заперечує, що її регулярні війська присутні на Донбасі, натомість говорить, що там є лише російські добровольці.