Вищий адмінсуд остаточно дозволив Хорошковському балотуватися в депутати

Про це пише "Українська Правда" з посиланням на кандидата від Блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка, який разом з колегами подавав позов про недопустимість участі Хорошковського у виборах.

"Ми програли Висший адмінсуд, який пустив Хорошковського на вибори. Коментарів поки немає, тільки розпач", – написав Лещенко.

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Як відомо, 30 вересня суд попередньої інстанції також дозволив Хорошковському балотуватися.

Екс-глава СБУ був відсутній в Україні з 28 грудня 2012 року по 21 вересня 2014 року, що є підставою для заборони участі у виборах. Проте він приніс до суду документи про начебто відрядження і лікування за кордоном. За словами позивачів, ці документи є фіктивними.