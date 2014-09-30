Суд дозволив Хорошковському балотуватися в депутати
Хорошковський майже 2 роки перебував за кордоном, проте суд дозволив йому брати участь у парламентських виборах.
Суд визнав законною реєстрацію кандидатом в народні депутати Валерія Хорошковського попри те, що він був відсутній в Україні з 28 грудня 2012 року по 21 вересня 2014 року.
Про це повідомив кандидат в народні депутати Сергій Лещенко, який виступав у справі позивачем, передає Українська правда.
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"Суд по Хорошковському програно. В країні нічого не змінюється. Браво, телефонне право", - написав Лещенко.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Київському апеляційному адмінсуді сьогодні вимагали скасувати реєстрацію Валерія Хорошковського кандидатом в народні депутати. Позов до суду подали кандидати від Блоку Петра Порошенко Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук.
Як відомо, Хорошковський був членом Кабміну Миколи Азарова, але після конфлікту з Януковичем його змусили продати свою частку телеканалу "Інтер" Дмитру Фірташу і екс-главі АП Сергію Льовочкіну. Після цього Хорошковський, за інформацією ЗМІ, постійно проживав в країнах ЄС.