Бойовики, обстрілюючи Дебальцеве, намагалися влучити в офіс моніторингової групи

Терористи намагалися поцілити в офіс спеціальної моніторингової групи в Дебальцевому, де працюють європейці, українці та росіяни.

Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що один із кількох десятків випущених бойовиками снарядів, влучив у дев'ятиповерхівку. Українські військові кажуть: судячи з траєкторії польоту, бандити цілили не у житловий будинок, а у міськраду - там і розташований офіс моніторингової місії. Її працівники - не постраждали.

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Загалом ситуація у Дебальцевому, за 75 кілометрів від Донецька, вкрай напружена. Вибухи лунають у різних частинах міста. Зокрема, один снаряд впав на подвір'я приватного будинку. Від загибелі мешканців врятували броньовані двері.