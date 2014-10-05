Під Маруполем танки бойовиків ведуть безперервну бойову стрільбу - РНБО

Бойовики та російські найманці в зоні АТО, незважаючи на домовленості двох сторін про режим повного припинення вогню – режиму «тиші», продовжують їх порушувати.

Про це УНІАН повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО України.

«Сьогодні о 12.00 у зоні АТО, згідно домовленостей двох сторін, було об’явлено режим повного припинення вогню – режиму «тиші». Водночас, незважаючи на режим припинення вогню, на території Донецької та Луганської областей терористи та російські найманці зухвало продовжили обстрілювати позиції сил АТО», - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що тристоронні клірингові групи спостерігачів, які беруть участь у врегулюванні конфлікту з питань припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін, зафіксували низку випадків порушення умов перемир’я.

Читайте такожУ Донецьку через артобстріли загинули двоє і постраждали вісім мирних жителів«Інформація, яка надходить від моніторингових груп до центрів контролю координації питань припинення вогню і стабілізації обстановки свідчить про те, що в деяких секторах буферної зони, на жаль, порушується режим припинення вогню», - констатували в інформаційно-аналітичному центрі.

Так, українські військові зафіксували такий обстріл в районі аеропорту міста Донецька. До звичайних мінометних обстрілів додались ще й обстріли з артилерії крупного калібру.Також мінометні обстріли було зафіксовано поблизу с. Рідкодуб.

В районі села Староігнатівки активізувались снайпери та відмічені постріли з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 «Полум’я», додали в РНБО.

В селі Октябрь, що поблизу міста Маріуполя, ведеться безперервна бойова стрільба з танків бойовиків. «Або це демонстрація сили, або в такий спосіб проводиться бойове злагодження танкових екіпажів. Наразі дана інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.