Президент Польщі вважає підтримку України одним з найважливіших пріоритетів Заходу
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає підтримку України західними державами одним із найважливіших пріоритетів, які стоять сьогодні на порядку денному.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі з генеральний секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Варшаві.
"Сьогодні завданням номер один є посилення безпеки членів НАТО та підтримка незалежної, демократичної України, котра прагне бути частиною західних структур", - сказав Коморовський.
Він зазначив, що польська влада, як і раніше, готова реалізувати низку ініціатив для досягнення цієї мети.
Читайте такожДії росіян проти України унеможливили поглиблення співпраці з НАТО - генсек"Ми будемо надалі підтримувати процес модернізації українського оборонного сектору, згідно з ухваленими рішеннями НАТО, але також будемо розраховувати на те, що польська підтримка означатиме також наближення України до стандартів та реальної можливості співпраці з НАТО", - сказав президент Польщі.
Водночас він зазначив, що наслідки агресії Росії проти України матимуть "довготривалий характер" і тому також треба працювати над тим, аби "знайти дорогу для перспективи покращення стосунків з РФ".