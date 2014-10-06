Президент Польщі вважає підтримку України одним з найважливіших пріоритетів Заходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після зустрічі з генеральний секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Варшаві.

​​"Сьогодні завданням номер один​ є посилення безпеки членів НАТО та підтримка незалежної, демократичної України, котра прагне бути частиною західних структур", - сказав Коморовський.

Він зазначив, що польська влада, як і раніше, готова реалізувати низку ініціатив для досягнення цієї мети.

Читайте такожДії росіян проти України унеможливили поглиблення співпраці з НАТО - генсек"Ми будемо надалі підтримувати процес модернізації українського оборонного сектору, згідно з ухваленими рішеннями НАТО, але також будемо розраховувати на те, що польська підтримка означатиме також наближення України до стандартів та реальної можливості співпраці з НАТО", - сказав президент Польщі.

Водночас він зазначив, що наслідки агресії Росії проти України матимуть "довготривалий характер" і тому також треба працювати над тим, аби "знайти дорогу для перспективи покращення стосунків з РФ".