У Росії заочно заарештували руфера Mustang Wanted

В цілому по справі в якості підозрюваних проходять шість чоловік, і лише 19-річний руфер Володимир Подрєзов знаходиться в СІЗО, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Водночас, суд залишив без зміни міру запобіжного заходу у вигляді арешту Подрєзову, якого звинувачують в тому, що він разом із співучасниками пофарбував зірку на шпилі московської багатоповерхівки в кольори українського прапора.

Читайте такожРуфер Мустанг продав кросівки, у яких розмалював зірку на московській висотціОлексій Широкожух, Олександр Погрєбов, Євгенія Короткова, Анна Лєпьошкіна поміщені під домашній арешт до 19 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Україна відмовилася видавати руфера Mustang Wanted російському інтерполу. Крім того, МВС нагородило його іменною зброєю.