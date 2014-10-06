Порошенко зустрівся з Нуланд: результати бесіди

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в Києві.

Зокрема, наголошувалося на необхідності встановлення повного контролю над українсько-російським кордоном як ключового чинника для подальшого мирного врегулювання. Глава держави наголосив на необхідності відновлення роботи українських прикордонників, залучення експертів ОБСЄ з належним технічним оснащенням до моніторингу на пунктах пропуску та по лінії кордону, поінформували в прес-службі.

«Без відновлення Україною повного контролю за кордоном неможливо досягти мирного врегулювання», - підкреслив Порошенко.

Президент відзначив необхідність прийняття невідкладних заходів для уникнення гуманітарної катастрофи на захоплених територіях з огляду на наближення зимового періоду. Йдеться про відновлення постачання газу, електроенергії, продуктів харчування.

Президент також відзначив важливість відновлення мовлення українських телеканалів в Донецьку та Луганську.

Глава держави висловив подяку президенту та уряду США за «продемонстровану дуже сильну підтримку України на її шляху до свободи та демократії».

Читайте такожОбама доручив виділити додаткову допомогу УкраїніУ свою чергу Нуланд висловила сподівання, що під час візиту президент України відчув підтримку з боку американського народу прагнення українців до свободи та демократії. «Ми сподіваємося, що ви відчули визнання вашого власного прагнення до миру та успіху в припиненні війни», - сказала помічник держсекретаря.

Співрозмовники обговорили питання можливості збільшення макрофінансової допомоги для України з боку США та необхідності в цьому контексті ухвалення президентського антикорупційного пакету.

У продовження домовленостей, що були досягнуті під час візиту президента України до Вашингтону 18 вересня з президентом США Бараком Обамою, Порошенко та Нуланд під час зустрічі також обговорили питання розширення військово-технічного співробітництва між Україною та США та реформу українського сектору безпеки, зазначається в повідомленні.