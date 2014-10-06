Порошенко закликав Раду розглянути питання про зміни меж районів Луганщини
Президент України Петро Порошенко пропонує народним депутатам розглянути як першочергові проекти постанов щодо внесення змін до меж районів Луганської області та забезпечення підвищення керованості і наведення порядку у Луганській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараді з керівниками фракцій та депутатських груп Порошенко запропонував підтримати проекти постанов, внесені на розгляд Верховної Ради головою Луганської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем.
Як зазначив постійний представник президента України у Верховній Раді Руслан Князевич, необхідність розгляду цього питання виникла у зв’язку із тим, що певні райони Луганської області частково не контролюються українською владою. «Для належного здійснення управління цими територіями і забезпечення життєдіяльності цих районів Луганської області треба внести зміни до меж районів Луганської області і приєднати до тих районів, які ми контролюємо», - сказав він, коментуючи проекти постанов.
Читайте такожБойовики обстріляли Золоте на Луганщині, є жертвиЗа словами Князевича, на нараді з президентом ця ініціатива обговорювалася депутатами, і усі без винятку представники парламентських фракцій і груп, голова Верховної Ради її підтримали.
«Це важливе рішення, яке дасть можливість після його прийняття невідкладно відкривати в цих районах територіальні відділення Державного казначейства, виплачувати людям пенсії і заробітні плати, здійснювати увесь пакет соціальних послуг, зобов’язання по яким несе держава. Це те найважливіше, на що очікують мешканці Луганщини сьогодні», - наголосив представник президента України у Верховній Раді.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат, голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль вніс на розгляд ВР два проекти постанов про зміни в адміністративному устрої Луганської області.
Проектом постанови "Про зміни в адміністративному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського району Луганської області" (реєстраційний номер 5115) пропонується передати в адміністративне підпорядкування Новоайдарського району: місто Щастя Жовтневого району Луганської міської ради, села Трьохізбенка та Кримське Слов’яносербського району.
Читайте такожМоскаль ініціює перенесення всіх обласних служб з Луганська до СєвєродонецькаІншим проектом постанови «Про зміни в адміністративному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського району Луганської області» (реєстраційний номер 5116) передбачено передати в адміністративне підпорядкування Попаснянського району: міста Гірське та Золоте, селища міського типу Тошківка та Нижнє, які на цей час адміністративно підпорядковані Первомайській міській раді; селище міського типу Новотошківське, яке на цей час адміністративно підпорядковане Кіровській міській раді; селище міського типу Чорнухине, яке на цей час перебуває у складі Перевальського району.