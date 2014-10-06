Порошенко закликав Раду розглянути питання про зміни меж районів Луганщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараді з керівниками фракцій та депутатських груп Порошенко запропонував підтримати проекти постанов, внесені на розгляд Верховної Ради головою Луганської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем.

Як зазначив постійний представник президента України у Верховній Раді Руслан Князевич, необхідність розгляду цього питання виникла у зв’язку із тим, що певні райони Луганської області частково не контролюються українською владою. «Для належного здійснення управління цими територіями і забезпечення життєдіяльності цих районів Луганської області треба внести зміни до меж районів Луганської області і приєднати до тих районів, які ми контролюємо», - сказав він, коментуючи проекти постанов.

Читайте такожБойовики обстріляли Золоте на Луганщині, є жертвиЗа словами Князевича, на нараді з президентом ця ініціатива обговорювалася депутатами, і усі без винятку представники парламентських фракцій і груп, голова Верховної Ради її підтримали.

«Це важливе рішення, яке дасть можливість після його прийняття невідкладно відкривати в цих районах територіальні відділення Державного казначейства, виплачувати людям пенсії і заробітні плати, здійснювати увесь пакет соціальних послуг, зобов’язання по яким несе держава. Це те найважливіше, на що очікують мешканці Луганщини сьогодні», - наголосив представник президента України у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль вніс на розгляд ВР два проекти постанов про зміни в адміністративному устрої Луганської області.

Проектом постанови "Про зміни в адміністративному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського району Луганської області" (реєстраційний номер 5115) пропонується передати в адміністративне підпорядкування Новоайдарського району: місто Щастя Жовтневого району Луганської міської ради, села Трьохізбенка та Кримське Слов’яносербського району.

Читайте такожМоскаль ініціює перенесення всіх обласних служб з Луганська до СєвєродонецькаІншим проектом постанови «Про зміни в адміністративному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Попаснянського району Луганської області» (реєстраційний номер 5116) передбачено передати в адміністративне підпорядкування Попаснянського району: міста Гірське та Золоте, селища міського типу Тошківка та Нижнє, які на цей час адміністративно підпорядковані Первомайській міській раді; селище міського типу Новотошківське, яке на цей час адміністративно підпорядковане Кіровській міській раді; селище міського типу Чорнухине, яке на цей час перебуває у складі Перевальського району.