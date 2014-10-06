Москаль: на стороні бойовиків воюють найманці з Єгипту, Сербії і Чечні

Про це повідомив на своєму сайті голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль. "Збройні підрозділи бойовиків "Дон" і "Заря" з Веселої Гори (територія, контрольована "ЛНР"), які наполовину укомплектовані найманцями з Сербії, Чечні та Єгипту, вийшли з-під контролю керівництва "ЛНР", і протягом учорашньої доби (5 жовтня) о 8.50, 9.00, 18.35 та 22.00 обстріляли з мінометів та крупнокаліберної зброї позиції Збройних сил України біля міста Щастя. Вбитих і поранених нема, однак бойовики знищили КамАЗ та Урал українських військових", - повідомляє Геннадій Москаль.

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Крім цього, за його даними о 02.00 біля кафе "Бістро" в місті Сватове виявлено труп чоловіка у камуфльованому одязі. Встановлено, що приблизно о 01.45 за вказаною адресою стався вибух гранати. У результаті на місці загинув військовослужбовець батальйону міліції спеціального призначення "Київщина" 1991 року народження, поранено ще одного військовослужбовця 1989 року народження.

Станом на 12 годину сьогоднішнього дня обстановка в Луганській області, контрольованій Україною, більш меш спокійна. Прикордонні та митні пункти працюють у нормальному режимі, повідомив Геннадій Москаль.